Giorgia Palmas e la valigia rubata in treno | Non so spiegare il senso di delusione
La showgirl moglie di Filippo Magnini (impegnato a "Ballando con le stelle") stava andando a Roma quando un uomo ha preso il suo bagaglio ed è scomparso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: giorgia - palmas
“È stato Sarcina a spingermi a lavorare come mamma influencer”, le parole di Clizia Incorvaia in tv. Poi lo ‘scontro’ con Elena Santarelli e Giorgia Palmas
La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie 5 anni: il ricordo del giorno del parto
Giorgia Palmas festeggia il compleanno della figlia Mia con il party rosa a tema beauty
Giorgia Palmas derubata della valigia in treno. Di questo tipo di furto si era già occupata Striscia con Valerio Staffelli Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/giorgia-palmas-derubata-della-valigia-in-treno-di-questi-furti-si-era-occup - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Palmas vittima di un furto in treno: la reazione di lei/ “Non riesco a spiegare quello che provo” - L’ex velina ha spigato di essere stata derubata durante un viaggio in treno da Milano a Roma, lasciandola davvero sconvolta. Si legge su ilsussidiario.net
Giorgia Palmas derubata in treno con la tecnica della finta valigia: «Provo smarrimento e delusione. Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine» - La conduttrice televisiva, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a ... ilgazzettino.it scrive