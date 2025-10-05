Giorgia Palmas e la valigia rubata in treno | Non so spiegare il senso di delusione

La showgirl moglie di Filippo Magnini (impegnato a "Ballando con le stelle") stava andando a Roma quando un uomo ha preso il suo bagaglio ed è scomparso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giorgia palmas valigia rubataGiorgia Palmas vittima di un furto in treno: la reazione di lei/ “Non riesco a spiegare quello che provo” - L’ex velina ha spigato di essere stata derubata durante un viaggio in treno da Milano a Roma, lasciandola davvero sconvolta. Si legge su ilsussidiario.net

giorgia palmas valigia rubataGiorgia Palmas derubata in treno con la tecnica della finta valigia: «Provo smarrimento e delusione. Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine» - La conduttrice televisiva, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a ... ilgazzettino.it scrive

