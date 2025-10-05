Il format di ArToWork che racconta la musica popolare romagnola supera i 10.000 ascolti su Spotify Durante la serata di sabato 4 ottobre al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, davanti a una piazza gremita, Giordano Sangiorgi, patron del MEI e direttore artistico del podcast “La Balera”, ha ricevuto un premio di riconoscimento per il suo prezioso contributo al progetto. A consegnare il riconoscimento è stato Giuseppe Esposito, presidente di ArToWork, che ha voluto ringraziare pubblicamente Sangiorgi per la passione e la professionalità dimostrate nella realizzazione del format. Prodotto da ArToWork, “ La Balera ” celebra la musica del liscio e le sonorità folkloristiche romagnole, raccontando artisti, storie e tradizioni che custodiscono l’anima popolare italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - GIORDANO SANGIORGI PREMIATO PER IL PODCAST “LA BALERA”