Gilmore Girls | vent’anni dopo Rory è una precaria come noi

Il 5 ottobre 2000 in America arrivava una nuova serie destinata a diventare un cult, anche in Italia. Una perla di assoluto comfort per i fan, la scelta migliore per i rewatch perpetui – dall'inizio alla fine, e poi di nuovo da capo. Non è esagerato definire Gilmore Girls come qualcosa di più di una serie tv: è davvero uno stato mentale. È una stagione preferita (l'autunno, o meglio la cozy season ), decine di tazze di caffè in una cittadina che sembra uscita da un carillon. Dopo vent'anni e innumerevoli rewatch, Gilmore Girls porta addosso il peso del tempo: si notano le lacune nella trama, alcune assurdità che saltano all'occhio, eppure continuiamo ad amare Lorelai, Rory e tutti gli abitanti di Stars Hollow.

