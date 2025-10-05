Gilmore Girls | perché dopo 25 anni è ancora il perfetto comfort show

Una mamma per amica debuttava in TV il 5 ottobre 2000, trasportandoci nell'incanto di Stars Hollow: qualche riflessione sul perché la storia di Lorelai e Rory Gilmore sia ancora così amata da diverse generazioni di fan. La melodia inconfondibile di There She Goes, storico cavallo di battaglia dei La's (sul serio: quante canzoni pop sono altrettanto meravigliosamente senza tempo?), e la macchina da presa che segue una giovane donna mentre percorre una strada di Stars Hollow, fino all'ingresso del Luke's Diner, la tavola calda dove ad attenderla c'è il miglior caffè del Connecticut. Con questa scena, il 5 ottobre di venticinque anni fa, il pubblico americano faceva il suo primo incontro con Lorelai Gilmore e sua figlia Rory, la coppia di protagoniste di Gilmore Girls: la rete originale era la WB Television Network, un canale appartenente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gilmore Girls: perché dopo 25 anni è ancora il perfetto comfort show

