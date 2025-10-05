Gigi Radice il figlio Ruggero | Lo scudetto del Toro nel 1976 indimenticabile ma anche negli anni ’80 lui ha fatto molto bene in granata

Gigi Radice, il figlio Ruggero racconta: «Lo scudetto del Toro nel 1976 indimenticabile, ma negli anni ’80 lui ha fatto bene in granata». Le parole Nel pantheon dei grandi del Torino, il nome di Luigi “Gigi” Radice risplende di una luce particolare, quella di un uomo che non si limitò a vincere, ma a ricostruire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gigi Radice, il figlio Ruggero: «Lo scudetto del Toro nel 1976 indimenticabile, ma anche negli anni ’80 lui ha fatto molto bene in granata»

In questa notizia si parla di: gigi - radice

RomaTube TV. . 10 settembre 1989: Roma-Atalanta 4-1 La AS Roma di #GigiRadice vince in rimonta contro i bergamaschi allo #stadioflaminio (Olimpico inagibile per via dei lavori cui era sottoposto in vista dei mondiali di Italia 90) grazie alle reti di #Desi - facebook.com Vai su Facebook

Gigi Radice, il figlio Ruggero: «Lo scudetto del Toro nel 1976 indimenticabile, ma anche negli anni ’80 lui ha fatto molto bene in granata» - Gigi Radice, il figlio Ruggero racconta: «Lo scudetto del Toro nel 1976 indimenticabile, ma negli anni ’80 lui ha fatto bene in granata». Scrive calcionews24.com

«Meglio secondi che juventini»: Ruggero Radice racconta il padre Gigi, il Toro dello scudetto '76 e la ferita che non si è mai chiusa - A quasi 50 anni dallo storico scudetto del Torino, Ruggero Radice ricorda il padre Gigi tra aneddoti inediti, calcio totale e l’eredità di un uomo fuori dal comune. Secondo torino.corriere.it