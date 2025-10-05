Gianni Sperti sull’ex moglie Paola Barale | Lei è stata la donna più importante che ho amato nella mia vita

Gianni Sperti parla della fine del suo matrimonio con Paola Barale, con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. L’ex ballerino e opinionista, 52 anni, definisce quel periodo come uno dei più difficili della sua vita: “La separazione è stata difficilissima. È stata una separazione che non è avvenuta in privato, ma davanti a tutta Italia. Mi sentivo osservato, giudicato in qualsiasi posto andassi. Non ero pronto alla separazione e non ero pronto nemmeno alla separazione mediatica. Inoltre mi trovavo a ricominciare da zero”. Alla domanda: “Tu eri ancora innamorato quando è finita?”, Sperti risponde: “Sì”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gianni Sperti sull’ex moglie Paola Barale: “Lei è stata la donna più importante che ho amato nella mia vita”

