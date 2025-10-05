Gianni Sperti shock a Verissimo | tra droga tradimenti e rinascita

Le confessioni inaspettate di Gianni Sperti a Verissimo: parla di droga, del tradimento di Paola Barale e della sua rinascita dopo il dolore Vuoi sapere cosa si nasconde dietro il sorriso sempre acceso di Gianni Sperti? Allora resta con me, perché stavolta ha deciso di svuotare davvero il sacco. A Verissimo, Gianni Sperti ha spiazzato tutti. Nessuna intervista di circostanza, nessuna risposta vaga. L’opinionista di Uomini e Donne ha aperto il suo cuore come mai prima d’ora. Ha raccontato, per la prima volta, di aver fatto uso di droga. Ma non solo. Ha confermato i tradimenti di Paola Barale durante il loro matrimonio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Gianni Sperti shock a Verissimo: tra droga, tradimenti e rinascita

In questa notizia si parla di: gianni - sperti

Uomini e Donne, Gianni Sperti diventa tronista: i corteggiatori saranno uomini o donne?

“Si è appena scoperto tutto”. Tina Cipollari e Gianni Sperti, il momento più atteso dal pubblico

Uomini e Donne, Gianni Sperti a cuore aperto: "Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma..."

ma è Gianni Sperti fatto con l’AI? - X Vai su X

Con la sua energia travolgente è uno dei volti più amati del pomeriggio di #Canale5! Domenica torna a #Verissimo… Gianni Sperti - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato" - Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha raccontato il suo periodo buio: "Ero circondato dalle persone sbagliate" ... Scrive comingsoon.it

Gianni Sperti a Verissimo: “Ero entrato nel tunnel della droga”/ “Paola Barale mi aveva tradito” - Gianni Sperti a Verissimo: "Sono finito nel tunnel della droga, ma ne sono uscito" ... Segnala ilsussidiario.net