Gianni Sperti racconta il momento buio a Verissimo Toffanin | ‘Come hai saputo che eri cornuto?’

La confessione più intima dell’opinionista. Ospite di Verissimo, Gianni Sperti si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della fine di una relazione recente, delle sue fragilità e del percorso di rinascita dopo un periodo difficile, segnato anche da momenti di dipendenza e dolore personale. “Mi sono innamorato dopo dieci anni da single – ha raccontato – ma le mie insicurezze hanno rovinato tutto. Quando la relazione è finita, mi sono sentito perso, svuotato. Gli amici e il mio analista mi hanno aiutato a risalire”. “Ho toccato il fondo, ma mi sono salvato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gianni Sperti racconta il momento buio a Verissimo, Toffanin: ‘Come hai saputo che eri cornuto?’

