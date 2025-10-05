Gianni Sperti e la droga la confessione inaspettata | Ho toccato il fondo

C'è anche Gianni Sperti tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, durante la puntata in onda oggi 5 ottobre. Il volto noto di Canale 5 (ex Amici, poi a Uomini e Donne come opinionista) ha parlato della propria vita, lasciandosi andare a due rivelazione inaspettate: una riguardante il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: gianni - sperti

Uomini e Donne, Gianni Sperti diventa tronista: i corteggiatori saranno uomini o donne?

“Si è appena scoperto tutto”. Tina Cipollari e Gianni Sperti, il momento più atteso dal pubblico

Uomini e Donne, Gianni Sperti a cuore aperto: "Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma..."

ma è Gianni Sperti fatto con l’AI? - X Vai su X

Con la sua energia travolgente è uno dei volti più amati del pomeriggio di #Canale5! Domenica torna a #Verissimo… Gianni Sperti - facebook.com Vai su Facebook

Gianni Sperti a Verissimo. L'ultima relazione (con una donna) e la droga da giovane. «Paola Barale? Ho saputo portare le corna con dignità» - L'ex ballerino sarà intervistato oggi nel programma di Silvia Toffanin in onda su canale ... Si legge su msn.com

Gianni Sperti a Verissimo: “Ero entrato nel tunnel della droga”/ “Paola Barale mi aveva tradito” - Gianni Sperti a Verissimo: "Sono finito nel tunnel della droga, ma ne sono uscito" ... Segnala ilsussidiario.net