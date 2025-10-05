Gianni Sperti a Verissimo | Ho scoperto il tradimento dai giornali | Video Mediaset

Gianni Sperti a Verissimo ha parlato con Silvia Toffanin delle sue relazioni amorose. Sperti ha detto di essersi recentemente innamorato. La storia è durata solo sei mesi e a fine maggio, dopo la separazione, era ridotto uno straccio. Successivamente, incalzato dalla conduttrice, l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato del matrimonio finito con Paola Barale. In merito alle dichiarazioni di Raz Degan ha sottolineato di aver intuito qualcosa. Di aver chiesto, ma non gli è stato risposto. Sostanzialmente poco dopo: “ Ho scoperto il tradimento dai giornali “. Video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

