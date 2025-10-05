Gianna Orrù chi era il marito Mario Marini padre di Valeria e il rapporto rotto con la figlia | Colpa della truffa

Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, è stata sposata a lungo con il marito Mario Marini, nonché padre dei tre figli Claudia, Fabio e Valeria. Il marito della Orrù è venuto a mancare all’età di ottant’anni, dopo aver dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Non si hanno moltissime altre informazioni da questo punto di vista, anche perché Mario Marini prima e Gianna Orrù poi hanno mantenuto massimo riserbo. Una tenera curiosità emersa ad anni di distanza, tuttavia, è l’affettuoso nomignolo che il signor Marini aveva dato a sua figlia Valeria. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, parlando dei suoi genitori Gianna e Mario, Valeria raccontò di aver sofferto molto da bambina per via della separazione di mamma e papà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

