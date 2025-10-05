Gianfranco Pasquino | Massari è stato equilibrato Terroristi ingiustificabili

di Daniele Petrone Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all’università di Bologna e noto politologo, cosa pensa dello scontro fra il sindaco di Reggio, Marco Massari e la relatrice Onu, Francesca Albanese che tanto fa discutere? "Senza dubbio sto col sindaco, ha detto cose giuste ed equilibrate. Riguardo alle parole di Albanese citando Terzani, io dico che i terroristi non vanno capiti, ma messi in galera ed eliminati. Gli attentati sono sempre ingiustificabili". C’è chi dice che il sindaco doveva reagire e non farsi umiliare, altri invece sostengono che l’Albanese non andava invitata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

