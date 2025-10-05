Gerry Scotti risponde a Stefano De Martino dopo le parole su La ruota della fortuna | È un piacere

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti ha salutato con simpatia Stefano De Martino che oggi, ospite del Festival di Fanpage.it Rumore, ha esaltato il talento del suo collega contro il quale si scontra ogni sera, nella fascia televisiva dell'access prime time. "Un piacere avere un dirimpettaio come te", le parole del conduttore di Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

