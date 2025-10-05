Germani da batticuore | colpo a Treviso all’overtime Gli highlights

Buona la prima, e che prima! La Germani Brescia parte con il piede giusto in campionato, espugnando dopo un overtime uno dei parquet più ostici della Serie A: il PalaVerde di Treviso. Un 102-100 firmato da un gruppo compatto, coraggioso e capace di risorgere nel momento più difficile. Esordio col. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

