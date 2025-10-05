George Russell vince il Gran Premio di Singapore la McLaren è campione del mondo costruttori | Hamilton 7° 18 gare senza podio

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell (Mercedes) show nel Gran Premio di Singapore, 18esimo appuntamento della stagione di F1. Oggi, domenica 5 ottobre, il pilota inglese, dopo la magica pole position, ha conquistato il quinto successo in carriera, eguagliando Michele Alboreto per numero di vittorie.Max Verstappen (Red. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: george - russell

Gilded age episodio 7 stagione 3: spiegazione del finale e futuro di george russell

Gilded age stagione 3: il regista rivela i momenti decisivi di george e bertha russell

F1, George Russell: “Rinnovo per il 2026? Per ora nessun contratto, ma non c’è fretta”

george russell vince granF1, capolavoro Mercedes nel Gp di Singapore: Russell vince, Ferrari giù dal podio - Il pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole position, ha dominato la gara sul circuito di Marina Bay conquistando un successo net ... Si legge su mondopalermo.it

george russell vince granRUSSELL DOMINATORE, LA MERCEDES È TORNATA! - Max Verstappen tiene dietro le due McLaren, che festeggiano però iltitolo costruttori con 6 gare d'anticipo ... Scrive motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: George Russell Vince Gran