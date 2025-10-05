George Clooney | Adam Sandler sta meglio quando indossa un completo E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpito questa settimana

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Clooney, Dua Lipa, Stella McCartney hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda e dello spettacolo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

george clooney adam sandler sta meglio quando indossa un completo e le altre frasi sulla moda che ci hanno colpito questa settimana

© Vanityfair.it - George Clooney: «Adam Sandler sta meglio quando indossa un completo». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpito questa settimana

In questa notizia si parla di: george - clooney

Film straordinario di george clooney e adam sandler che non puoi perdere

Il paese trasformato in set, a Venezia c’è anche Pitigliano... con George Clooney e Adam Sandler

George Clooney apre Villa Oleandra a 16 ospiti milionari e accende i sogni sul Lago di Como

george clooney adam sandlerJay Kelly, il trailer del film di Noah Baumbach con George Clooney - Presentato in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Jay Kelly, il nuovo film scritto e diretto da Noah ... ciakmagazine.it scrive

George Clooney elogia Adam Sandler in Jay Kelly: "Non è soltanto un bravo comico" - Le due star hanno recitato insieme nell'ultimo film di Noah Baumbach, in cui l'attore di Diamanti grezzi ha mostrato tutte le sue doti drammatiche. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: George Clooney Adam Sandler