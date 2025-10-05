Gennaro Oliviero all' istituto Carli per un incontro con gli studenti
Domani, lunedì 6 ottobre, il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, sarà ospite dell’Istituto Tecnico Statale “Guido Carli” di Casal di Principe per un incontro con la dirigente scolastica Tommasina Paolella, gli studenti e la comunità educante.L’iniziativa, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
gennaro - oliviero
