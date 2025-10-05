Gelo Tudor è stato il peggiore | Juve nel baratro

A poche ore dal grande match che metterà di fronte la Juve e il suo ex tecnico Allegri, Tudor deve fare i conti con un giudizio a dir poco preoccupante. La Juventus si ritrova ancora una volta a convivere con un senso di incompiutezza che sembra avvolgere la squadra nei momenti decisivi. Il big match contro il Milan, sarà combattuto fino all’ultimo respiro, ma le ultime uscite della formazione di Igor Tudor hanno lasciato in eredità più di un interrogativo. Non sono soltanto i risultati a far discutere, ma soprattutto la sensazione che i bianconeri non abbiano ancora trovato una vera identità tattica, quella che invece il tecnico croato sembrava intenzionato a imprimere con decisione sin dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Gelo Tudor, è stato il peggiore: Juve nel baratro

In questa notizia si parla di: gelo - tudor

Villarreal-Juventus, DIRETTA Champions: le scelte di Tudor nella tana degli spagnoli https://tinyurl.com/4f4f3w74 - facebook.com Vai su Facebook

Gelo su Gorbaciov in Russia, giallo sui funerali di Stato - "Un politico e uno statista che ha avuto un grande impatto sulla storia del mondo" e che "cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti". Secondo ansa.it