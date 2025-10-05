Gaza – Verso i negoziati in Egitto Trump | Stanno andando bene ma minaccia Hamas e fa pressione su Netanyahu

Lunedì 6 ottobre, a un giorno dal secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele e dopo gli oltre 65mila morti palestinesi di cui 20mila bambini, Israele e i miliziani cominceranno i negoziati per un piano di pace targato Usa. Donald Trump con le sue dichiarazioni appare ottimista, minaccia i terroristi e fa pressioni su Benjamin Netanyahu perché il confronto si apra a Sharm el-Sheikh già con qualche passo avanti. I negoziati, secondo l’inquilino della Casa Bianca, “stanno andando bene” e richiederanno “probabilmente un paio di giorni”. La sensazione è che ci sia un’accelerazione sullo scambio dei prigionieri, nodo cruciale per poter procedere col resto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

