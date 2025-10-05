gaza un milione a roma

"Roma lo sa da che parte stare. Con la Palestina dal fiume fino al mare": quando la manifestazione nazionale per la Palestina parte da Piramide la piazza è già piena. Ma tanta altra gente si unirà nel percorso fino a San Giovanni, tanto che quando la testa del corteo arriva a destinazione le strade sono ancora piene di persone fino al Colosseo e oltre. La presidente del movimento degli studenti palestinesi in Italia, Maya Issa, parla dal carro che apre la marcia mentre il servizio d’ordine fatica a tenere le persone dietro lo striscione con la scritta "Free Palestine" che apre il corteo. IL FIUME E IL MARE Organizzata dagli studenti palestinesi e dall’unione democratica arabi-palestinese, la manifestazione ha visto confluire sigle e realtà sociali che hanno sostenuto la Global Sumud Flotilla: i sindacati Usb e Cgil in prima fila e poi gli studenti di Cambiare Rotta e Osa, fino ad Arci e Anpi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

