Gaza Trump | Ostaggi liberati molto presto negoziati in corso
Negoziazioni in corso per la liberazione degli ostaggi a Gaza. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato con i giornalisti da Washington. “ Molto presto, stiamo negoziando adesso – ha dichiarato – abbiamo iniziato i negoziati negli ultimi due giorni, vedremo come andranno avanti, ma stanno andando molto bene ”. Il presidente americano ha poi aggiunto che ci vorranno probabilmente ancora un paio di giorni per arrivare a un risultato concreto. Le parole di Trump arrivano mentre cresce l’attesa per una possibile svolta diplomatica nella crisi mediorientale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Del Piano Trump per la Striscia di Gaza ha parlato a #SkyInsider lo scrittore gazawi, nato nel campo profughi di Jabalia, ed ex Ministro della Cultura dell'Autorità nazionale palestinese, incarcerato più volte da Hamas. Lo abbiamo incontrato al Festival di Intern Vai su Facebook
Piano #Trump per #Gaza, speranze e incognite. #Israele #Palestina #Netanyahu #Hamas - X Vai su X
Gaza, Trump: "Ostaggi liberati molto presto, negoziati in corso" - (LaPresse) Negoziazioni in corso per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Riporta stream24.ilsole24ore.com
I colloqui Israele-Hamas inizieranno lunedì. Trump: “Quando Hamas dice sì, subito tregua”. Netanyahu: “L’Idf resterà a Gaza” - La decisione del primo ministro, Benjamin Netanyahu, di interrompere le operazioni militari a Gaza City e di avviare colloqui di pace è stata un “grave errore”. Scrive ilfattoquotidiano.it