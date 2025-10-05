Gaza Trump | Ostaggi liberati molto presto negoziati in corso

Negoziazioni in corso per la liberazione degli ostaggi a Gaza. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato con i giornalisti da Washington. “ Molto presto, stiamo negoziando adesso – ha dichiarato – abbiamo iniziato i negoziati negli ultimi due giorni, vedremo come andranno avanti, ma stanno andando molto bene ”. Il presidente americano ha poi aggiunto che ci vorranno probabilmente ancora un paio di giorni per arrivare a un risultato concreto. Le parole di Trump arrivano mentre cresce l’attesa per una possibile svolta diplomatica nella crisi mediorientale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

