Gaza | Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano Netanyahu | Senza ostaggi non si va avanti

Si alzano ostacoli alla pace, ma si continua a trattare. Donald Trump ottimista nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo lunedì a Sharm el-Sheikh, ma che secondo il tycoon già "stanno andando bene" e richiederanno "probabilmente un paio di giorni" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

gaza trump minaccia hamasTrump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Scrive ansa.it

gaza trump minaccia hamasGaza, Trump: “Israele ha accettato linea di ritiro iniziale. Con il sì di Hamas tregua immediata”. Negoziati in Egitto - Sono ore di attesa per i colloqui in Egitto dopo la risposta di Hamas al piano del presidente americano Donald Trump. Secondo padovanews.it

