Gaza Trump | Israele ha accettato linea di ritiro dopo conferma di Hamas cessate il fuoco sarà immediato a Sharm el-Sheik domani negoziati tra le parti

Attesa al Cairo questo pomeriggio la delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya. Oggi altre 10 vittime dei bombardamenti dell'Idf; Gaza City quasi vuota dopo la spostamento forzato verso Sud di 900mila civili. Trump fa pressing: "Fate in fretta" "Israele ha accettato la linea di ritiro i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro, dopo conferma di Hamas cessate il fuoco sarà immediato", a Sharm el-Sheik domani negoziati tra le parti

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Domani in Egitto i negoziati pace Gaza, #Trump: “Fare in fretta”. LIVE - X Vai su X

Apprezzamento di #Trump per stop Israele a bombardamenti a #Gaza. Ma raid uccide 10 persone - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Riporta ilmessaggero.it

Gaza: Hamas accetta di liberare gli ostaggi. Trump: “Israele fermi i raid sulla Striscia”. L’Idf sospende le operazioni a Gaza City - Il gruppo palestinese ha parzialmente accettato il piano proposto dagli Usa, chiedendo di negoziare alcune questioni. Come scrive tpi.it