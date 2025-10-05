Gaza Trump | Il piano è un ottimo accordo per Israele E apre a modifiche
Hamas sta presentando una serie di richieste in vista dei colloqui che inizieranno domani in Egitto: un cessate il fuoco completo, il ritiro delle Idf al di fuori delle aree popolate della Striscia di Gaza – nonché la sospensione delle attività dei caccia e dei droni per dieci ore al giorno e per 12 ore nei giorni in cui vengono rilasciati gli ostaggi. In un’intervista alla CNN, intanto, il conduttore Jake Tapper ha incalzato Donald Trump sulla risposta di Hamas alla sua proposta di cessate il fuoco in 20 punti, citando l’interpretazione del senatore repubblicano Lindsey Graham, secondo cui il gruppo palestinese avrebbe in realtà respinto il piano, insistendo sul “ mantenimento del controllo di Gaza ” e rifiutando ogni “ smantellamento militare ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Piano #Trump per #Gaza, speranze e incognite. #Israele #Palestina #Netanyahu #Hamas - X Vai su X
Il #pianodipace per #Gaza. #Trump: "Israele ha accettato una linea di ritiro dalla striscia". Tregua immediata con il sì di #Hamas. #Netanyahu: "Riporteremo a casa tutti gli ostaggi". Domani i negoziati. Al #Tg2Rai ore 13,00 #5ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Segnala tg24.sky.it
Il piano di Trump per Gaza, ecco i punti critici: dal ritiro dell'esercito Israeliano al futuro (vago) dello Stato palestinese - Domande e risposte sul piano in venti punti proposto da Trump per giungere alla fine della guerra nella Striscia e alla liberazione degli ostaggi israeliani (vivi e morti) ancora nella mani di Hamas ... Scrive corriere.it