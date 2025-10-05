Hamas sta presentando una serie di richieste in vista dei colloqui che inizieranno domani in Egitto: un cessate il fuoco completo, il ritiro delle Idf al di fuori delle aree popolate della Striscia di Gaza – nonché la sospensione delle attività dei caccia e dei droni per dieci ore al giorno e per 12 ore nei giorni in cui vengono rilasciati gli ostaggi. In un’intervista alla CNN, intanto, il conduttore Jake Tapper ha incalzato Donald Trump sulla risposta di Hamas alla sua proposta di cessate il fuoco in 20 punti, citando l’interpretazione del senatore repubblicano Lindsey Graham, secondo cui il gruppo palestinese avrebbe in realtà respinto il piano, insistendo sul “ mantenimento del controllo di Gaza ” e rifiutando ogni “ smantellamento militare ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaza, Trump: "Il piano è un ottimo accordo per Israele". E apre a modifiche