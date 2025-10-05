Gaza svolta vicina? Attesa per l’incontro in Egitto

La situazione fra Hamas e Israele è in continua evoluzione. Sale l’attesa per l’incontro in Egitto per capire meglio cosa potrà succedere in futuro Mentre in Ucraina la guerra prosegue senza sosta, a Gaza la situazione potrebbe essere vicino ad una svolta. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che non si hanno certezze su cosa potrà accadere nel prossimo futuro. Donald Trump in questi giorni sta spingendo per arrivare ad una tregua e il piano pubblicato nei giorni scorsi è stato accettato in parte da Hamas. E nel corso delle prossime ore è atteso l’incontro destinato ad essere decisivo per il futuro dell’intero conflitto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

