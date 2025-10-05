Gaza ore decisive per la pace | domani in Egitto i negoziati

(Adnkronos) – Tutti in Egitto con la speranza che piano di Donald Trump per la pace a Gaza si trasformi davvero in un cessate il fuoco. A Sharm el-Sheikh si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner, che ha avuto un ruolo proattivo nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: gaza - decisive

Gaza, ore decisive per l’occupazione. Oggi il gabinetto

Quasi 900mila, sul totale di 1 milione di palestinesi, hanno lasciato #Gaza, stando alle nuove stime dell'IDF riportate dal Times of Israel. Intanto sono ore decisive per la definizione del piano di pace di #Trump L'inviata @ragazzitahrir con Max Savino - X Vai su X

In queste ore decisive la Global Sumud Flotilla sta navigando verso Gaza, portando aiuti umanitari e non armi. Fermarla con un blocco navale in acque internazionali, come minacciato da Israele, sarebbe un atto di guerra illegale e una gravissima violazione d - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro iniziale. Con il sì di Hamas tregua immediata". Negoziati in Egitto - Netanyahu: 'Spero che a breve saremo in grado di annunciare il ritorno di tutti i nostri ostaggi, mantenendo le Idf nella Striscia' ... adnkronos.com scrive

Tutti per la pace, a parole. Per Gaza ore di speranza e paura - A parole sia Hamas sia Israele vogliono sedersi al tavolo per scoprire le carte dell'altro. Scrive huffingtonpost.it