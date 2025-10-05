Gaza ore decisive per la pace | domani in Egitto i negoziati

(Adnkronos) – Tutti in Egitto con la speranza che piano di Donald Trump per la pace a Gaza si trasformi davvero in un cessate il fuoco. A Sharm el-Sheikh si stanno dirigendo l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner, che ha avuto un ruolo proattivo nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

gaza ore decisive paceGaza, Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro iniziale. Con il sì di Hamas tregua immediata". Negoziati in Egitto - Netanyahu: 'Spero che a breve saremo in grado di annunciare il ritorno di tutti i nostri ostaggi, mantenendo le Idf nella Striscia' ... adnkronos.com scrive

gaza ore decisive paceTutti per la pace, a parole. Per Gaza ore di speranza e paura - A parole sia Hamas sia Israele vogliono sedersi al tavolo per scoprire le carte dell'altro. Scrive huffingtonpost.it

