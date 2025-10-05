Gaza ore cruciali per la pace | domani 6 ottobre in Egitto i negoziati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Negoziati al Cairo per un cessate il fuoco. Domani, 6 ottobre, al Cairo si terranno incontri decisivi per il futuro di Gaza, con l’obiettivo di trasformare il piano di pace di Donald Trump in un cessate il fuoco concreto. A partecipare saranno l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero del presidente Usa, Jared Kushner. Le trattative mirano a definire i dettagli del rilascio degli ostaggi e a discutere un accordo di pace duraturo, dopo che Hamas ha dichiarato la propria disponibilità a liberare i prigionieri. Una delegazione di Hamas, guidata da Khalil al-Hayya, raggiungerà il Cairo questo pomeriggio, domenica, 5 ottobre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gaza, ore cruciali per la pace: domani, 6 ottobre, in Egitto i negoziati

