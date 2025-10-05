Gaza oggi il primo faccia a faccia indiretto | Israele e Hamas al tavolo del piano Trump
Dopo settimane di annunci, proclami e smentite, lunedì 6 ottobre in Egitto prenderanno il via i primi colloqui indiretti tra Israele e Hamas per discutere del cosiddetto piano Trump su Gaza. L’incontro, mediato dal Cairo, rappresenta un passaggio decisivo dopo mesi di trattative informali e pressioni internazionali. L’obiettivo è duplice: il rilascio degli ostaggi e la costruzione di una cornice politica stabile per il futuro della Striscia. A guidare la delegazione israeliana saranno il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, l’inviato per la trattativa sugli ostaggi Gal Hirsch, il rappresentante delle IDF Nitzan Alon, un vice direttore dello Shin Bet e alcuni funzionari del Mossad e della difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - oggi
Trump oggi presiede riunione su Gaza
28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
“Questa è Gaza oggi: è la Shoah, è la Nakba, è pulizia etnica, è genocidio. È il collasso dell’umanità.” Assaf David, professore di Scienze Politiche all’Università Ebraica. #PresaDiretta - X Vai su X
In piazza per Gaza, anche oggi. Sempre. Finché la Palestina non sarà effettivamente libera. Vai su Facebook
Hamas: "Le tre condizioni per il rilascio degli ostaggi, e no a un controllo esterno di Gaza" - Il presidente americano: «Non accetto ritardi da Hamas». Da lastampa.it
Gaza, media: “Domani primo round negoziati Israele-Hamas su piano Trump” - L’Egitto, dicono ancora da Hamas, organizzerà una conferenza per riunire le diverse fazioni palestinesi e parlare del futuro di Gaza nel dopoguerra. Lo riporta padovanews.it