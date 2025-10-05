Gaza lunedì il primo faccia a faccia indiretto | Israele e Hamas al tavolo del piano Trump
Dopo settimane di annunci, proclami e smentite, lunedì 6 ottobre in Egitto prenderanno il via i primi colloqui indiretti tra Israele e Hamas per discutere del cosiddetto piano Trump su Gaza. L’incontro, mediato dal Cairo, rappresenta un passaggio decisivo dopo mesi di trattative informali e pressioni internazionali. L’obiettivo è duplice: il rilascio degli ostaggi e la costruzione di una cornice politica stabile per il futuro della Striscia. A guidare la delegazione israeliana saranno il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, l’inviato per la trattativa sugli ostaggi Gal Hirsch, il rappresentante delle IDF Nitzan Alon, un vice direttore dello Shin Bet e alcuni funzionari del Mossad e della difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
