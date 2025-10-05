Gaza l’ultimo negoziato prima del baratro

Le sorti del piano Trump si decidono nei colloqui che iniziano oggi al Cairo. O pace o (continuazione della) guerra. O si sciolgono i nodi di Hamas all’accettazione del piano, o è come se non. 🔗 Leggi su Lastampa.it

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicità dell'economia. Per il suo ultimo rapporto, gli Usa l'hanno sanzionata

Israele supera anche l’ultimo limite: colpita chiesa cristiana a Gaza

gaza l8217ultimo negoziato primaGaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. Si legge su ilgazzettino.it

gaza l8217ultimo negoziato primaGaza sotto le bombe spera nel negoziato egiziano. Il pressing degli Usa - Nonostante l’annuncio di aver ridotto al minimo gli attacchi nella Striscia, per il ministero della salute palestinese ci sono stati altri 63 morti e 153 feriti. editorialedomani.it scrive

