Gaza l’ultimo negoziato prima del baratro

Le sorti del piano Trump si decidono nei colloqui che iniziano oggi al Cairo. O pace o (continuazione della) guerra. O si sciolgono i nodi di Hamas all'accettazione del piano, o è come se non.

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

Israele supera anche l’ultimo limite: colpita chiesa cristiana a Gaza

Gaza, 3 giornalisti palestinesi in sciopero della fame contro carestia nella Striscia: “Continueremo finchè ultimo bambino potrà nutrirsi” - VIDEO

In un ultimo sondaggio #Gaza si pensa che #Hamas governerà comunque la Striscia, che i capi Olp devono dimettersi, Barghouti resta il leader popolare, e il 90% degli intervistati non crede che il raid del 7 Ottobre sia stato condotto da Hamas la realtà in cam - X Vai su X

Gaza, i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh: come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas - Sheikh, cominceranno oggi i negoziati finali tra le delegazioni di Israele e Hamas sul piano di ...

Gaza, al via i negoziati in Egitto per la pace. «Idf continua a lanciare raid in diverse aree» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto.