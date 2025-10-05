Gaza – Le richieste di Hamas a Israele per i negoziati in Egitto Iniziato il recupero dei corpi degli ostaggi

Lunedì iniziano i negoziati in Egitto tra Israele e Hamas. L’attesa è alta, anche se il presidente Usa Donald Trump – che rimprovera il premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere “fottutamente negativo” – le discussioni prenderanno almeno un paio di giorni. L’organizzazione terroristica – che denuncia come i raid abbiano provocato altri morti anche nelle ultime ore – sta presentando una serie di richieste in vista dei colloqui. Tra queste, un cessate il fuoco completo, il ritiro dell’Idf alle posizioni che occupavano durante l’attuazione del precedente accordo di gennaio – ovvero al di fuori delle aree popolate della Striscia – nonché la sospensione delle attività di caccia e droni per 10 ore al giorno e per 12 ore nei giorni in cui vengono rilasciati gli ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

