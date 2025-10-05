Gaza le pressioni e le minacce di Trump su Hamas e Netanyahu | via ai negoziati per la pace in 48 ore

Quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – Di fronte ai primi tentennamenti, con un pressing “duro e fermo” sul premier israeliano, Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha cercato di far subito rientrare nei binari il piano di pace. “Dopo i negoziati, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la successiva fase di ritiro, che dopo 3mila anni ci porterà vicini alla fine di questa catastrofe” ha annunciato sabato sera il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

