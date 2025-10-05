Gaza la tregua svanita in poche ore | 57 morti sotto le bombe mentre si prepara il negoziato

La mattina era iniziata con una fragile speranza. Le radio parlavano di cessate il fuoco, i droni sembravano allontanarsi e per un momento a Gaza qualcuno aveva persino aperto le finestre. Poi, poco dopo mezzogiorno, le esplosioni sono tornate a scuotere la città. Il cielo si è riempito di fumo e le sirene hanno ripreso a suonare. Mentre Donald Trump ringraziava Benjamin Netanyahu per “aver sospeso gli attacchi”, nella Striscia si contavano le vittime di un nuovo bombardamento. Secondo Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile di Gaza, il bilancio sarebbe di 57 morti, di cui 40 solo nella città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

