Gaza la situazione precipita | é inferno totale

– La giornata a Gaza era iniziata sotto il segno della speranza. Le prime ore del mattino avevano portato voci su un possibile cessate il fuoco, con l’attività dei droni che sembrava diminuire e una timida fiducia che aveva spinto alcuni abitanti ad affacciarsi alle finestre. Ma il clima di tregua è durato poco: dopo mezzogiorno, la città è stata nuovamente investita dalle esplosioni e il cielo si è coperto di fumo nero. Nel frattempo, Donald Trump ringraziava pubblicamente Benjamin Netanyahu per “aver sospeso gli attacchi”, mentre nella Striscia di Gaza riprendevano i conteggi delle vittime causate da nuovi raid aerei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

