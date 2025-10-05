Gaza Idf | In 900mila hanno lasciato la città

Secondo le nuove stime fornite dall’Idf, la città di Gaza si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Secondo le valutazioni dell’esercito – riportate dal Times of Israel – circa 900mila dei circa 1 milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell’Idf sono stati evacuati verso la parte meridionale della Striscia. Secondo i dati israeliani, nelle ultime settimane il tasso di abbandono della zona da parte dei palestinesi è aumentato, con l’avanzata dell’Idf nella città di Gaza. Questa mattina, intanto, le forze armate israeliane affermano di aver intercettato un missile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Idf: “In 900mila hanno lasciato la città”

Quasi 900mila, sul totale di 1 milione di palestinesi, hanno lasciato #Gaza, stando alle nuove stime dell'IDF riportate dal Times of Israel. Intanto sono ore decisive per la definizione del piano di pace di #Trump L'inviata @ragazzitahrir con Max Savino - X Vai su X

ROMA TUTTA CON LA FLOTILLA E PER GAZA Ultima ora Corteo infinito. Il percorso si allunga e viene autorizzato il passaggio sulla tangenziale Disposte numerose chiusure al traffico LEGGI L'ARTICOLO ---> - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Come scrive ilmessaggero.it

Gaza, Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm el-Sheik - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Riporta ilgazzettino.it