Gaza Idf | In 900mila hanno lasciato la città

Lapresse.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le nuove stime fornite dall’Idf, la città di Gaza si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Secondo le valutazioni dell’esercito – riportate dal Times of Israel – circa 900mila dei circa 1 milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell’Idf sono stati evacuati verso la parte meridionale della Striscia. Secondo i dati israeliani, nelle ultime settimane il tasso di abbandono della zona da parte dei palestinesi è aumentato, con l’avanzata dell’Idf nella città di Gaza. Questa mattina, intanto, le forze armate israeliane affermano di aver intercettato un missile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza idf in 900mila hanno lasciato la citt224

© Lapresse.it - Gaza, Idf: “In 900mila hanno lasciato la città”

In questa notizia si parla di: gaza - 900mila

gaza idf 900mila hannoGaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Come scrive ilmessaggero.it

gaza idf 900mila hannoGaza, Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm el-Sheik - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Idf 900mila Hanno