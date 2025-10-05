Gaza i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik in Egitto | tregua vicina?

Metropolitanmagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da  lunedì   5 ottobre, nella località egiziana di  Sharm el-Sheikh, prenderanno il  via i negoziati tra Israele e Hamas  per la  liberazione degli ostaggi  e il  cessate il fuoco a Gaza. L’obiettivo è chiaro: trasformare il sì condizionato espresso da Hamas al piano di pace promosso da Donald Trump in un accordo concreto e duraturo. Al tavolo dei colloqui siederanno le  delegazioni di Israele e Hamas, sotto lo sguardo attento dei mediatori americani. Per Israele guiderà la missione il ministro per gli Affari strategici  Ron Dermer; per gli Stati Uniti, saranno presenti  Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente, e  Jared Kushner, genero di Trump e figura chiave dell’intera operazione diplomatica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

gaza i negoziati iniziano luned236 a sharm el sheik in egitto tregua vicina

© Metropolitanmagazine.it - Gaza, i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik in Egitto: tregua vicina?

In questa notizia si parla di: gaza - negoziati

Israele-Hamas, scambio di accuse su negoziati e tregua a Gaza

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

gaza negoziati iniziano luned236Gaza, il piano di Trump in 20 punti e la piattaforma di Hamas: da dove iniziano i negoziati di pace - Per gli Stati Uniti al Cairo sarà presente l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. Lo riporta quotidiano.net

gaza negoziati iniziano luned236Gaza, ora o mai più: i punti di svolta e gli ostacoli alla pace nei negoziati “veloci” -  Netanyahu: “Libereremo tutti gli ostaggi, l’Idf resterà nella Striscia, Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato”. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Negoziati Iniziano Luned236