Gaza i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik in Egitto | tregua vicina?
Da lunedì 5 ottobre, nella località egiziana di Sharm el-Sheikh, prenderanno il via i negoziati tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. L’obiettivo è chiaro: trasformare il sì condizionato espresso da Hamas al piano di pace promosso da Donald Trump in un accordo concreto e duraturo. Al tavolo dei colloqui siederanno le delegazioni di Israele e Hamas, sotto lo sguardo attento dei mediatori americani. Per Israele guiderà la missione il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer; per gli Stati Uniti, saranno presenti Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente, e Jared Kushner, genero di Trump e figura chiave dell’intera operazione diplomatica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
