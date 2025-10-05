Gaza Hamas | Stiamo recuperando i corpi degli ostaggi fermate gli attacchi Telefonata tesa tra Trump e Netanyahu | Sei sempre così fottutamente negativo

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fonte di Hamas ha riferito al canale saudita  Al-Arabiya  che i miliziani a Gaza hanno iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi morti in tutta la Striscia: l’organizzazione chiede a Israele di interrompere i bombardamenti in modo da poter portare a termine il compito. Secondo le fonti, il trasferimento delle salme richiederà del tempo e su questo punto gli americani sono flessibili. Hamas, aggiungono le fonti dell’emittente, avrebbe ricevuto garanzie americane che impongono a Israele di non riprendere la guerra e di ritirare le forze dell’Idf dalla Striscia. Sulle negoziazioni per la pace, Trump ha fatto sapere che «sono in corso proprio adesso» e che «probabilmente ci vorranno un paio di giorni». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

