Gaza Hamas chiede l’avvio immediato dello scambio di ostaggi e prigionieri

Si intensificano i contatti per un possibile accordo tra Hamas e Israele, mentre i negoziatori delle due parti si sono incontrati in Egitto per una nuova tornata di colloqui considerati cruciali per porre fine a una guerra che dura ormai da quasi due anni. Un alto funzionario di Hamas, citato dall’agenzia AFP, ha dichiarato che il movimento islamista «è molto interessato a raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, Hamas chiede l’avvio immediato dello scambio di ostaggi e prigionieri

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Gaza, Hamas: Israele non ha ridotto l'offensiva, oggi 70 morti. Gli italiani di Flotilla: «Noi, trattati come terroristi» - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza Il presidente statunitense #Trump sprona #Hamas ad accettare il piano di pace senza ritardi e rivela che "Israele ha condiviso la linea iniziale del ritiro delle truppe da Gaza". La corrispondente Laura Pepe - X Vai su X

Gaza, Hamas chiede alcune modifiche al piano per la Pace di Trump: le richieste - Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Secondo tg.la7.it

Gaza, Hamas accetta il piano di Trump in 20 punti (ma chiede altri negoziati): ostaggi liberi, Striscia deradicalizzata e riqualificata. Cosa cambia - La Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump e Hamas, stando a una nota diffusa su Telegram, ha accettato pur chiedendo di trattare ... Riporta msn.com