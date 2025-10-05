Infine, nella notte, Hamas ha detto sì. Un sì - fragile, ambiguo, condizionato - al piano di pace di Donald Trump. Netanyahu, incalzato dall’alleato americano e assediato dallo sdegno delle opinioni pubbliche di mezzo mondo, ha dovuto ostentare fiducia. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, dunque? In realtà, in questo traballante equilibrio, sempre sul filo tra diplomazia e propaganda, non c’è ancora la pace: c’è solo la sua ombra che prova, disperatamente, a farsi corpo. È sullo sfondo di questa ombra che ieri le piazze italiane sono tornate a riempirsi. A Roma, dicevano i manifestanti, c’era un milione di persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza e il piano per porre fine alla guerra: fra chance e rischi, il promemoria laico che chiede pace