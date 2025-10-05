Gaza conto alla tregua | in Egitto il tavolo decisivo
Ore frenetiche e un filo di speranza: in Egitto si prepara un confronto che potrebbe fermare le armi a Gaza e avviare la liberazione degli ostaggi. La mediazione statunitense stringe i tempi, con la promessa di un’intesa “molto vicina” e l’obiettivo di trasformare parole e bozze in fatti concreti già nelle prossime ore. Ore decisive . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
