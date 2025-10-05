Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato progressi verso un accordo finale per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Intanto, a Tel Aviv, centinaia di persone sono scese in piazza nella consueta protesta del sabato, chiedendo un cessate il fuoco e il raggiungimento dell’intesa. Netanyahu ha confermato l’invio di una delegazione in Egitto per definire i dettagli tecnici, auspicando di chiudere i negoziati “nel giro di pochi giorni”. Hamas ha fatto sapere di aver accettato alcuni punti del piano proposto dagli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha accolto positivamente l’apertura di Hamas, ma ha avvertito: “Devono agire in fretta, altrimenti sarà troppo tardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, centinaia di persone in piazza a Tel Aviv: chiesto cessate il fuoco e rilascio ostaggi