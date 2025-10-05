Gaza ancora esplosioni nella Striscia | bagliori e fumo nella notte
Una serie di lampi e bagliori sono stati visti all’interno della Striscia di Gaza sabato sera, nel contesto dei progressi verso i colloqui indiretti tra Israele e Hamas. Israele si è spostato in una posizione esclusivamente difensiva a Gaza e non colpirà attivamente, ha detto un funzionario che non era autorizzato a parlare pubblicamente ai media. Alcuni a Gaza City hanno riferito di un notevole allentamento degli attacchi israeliani, anche se i funzionari dell’ospedale hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise, tra cui donne e bambini. I colloqui indiretti di lunedì hanno lo scopo di preparare la strada al rilascio degli ostaggi di Gaza e dei palestinesi detenuti da Israele, ha detto il mediatore egiziano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - esplosioni
Gaza, nuove esplosioni nella notte nella Striscia
Gaza, esplosioni nella zona delle organizzazioni internazionali
Gaza, nuove forti esplosioni nella Striscia
Gaza, fumo delle esplosioni nella tendopoli di Wadi Gaza I civili continuano a lasciare il nord mentre Israele colpisce la Striscia - facebook.com Vai su Facebook
Emanuela Pala racconta la notte di droni ed esplosioni sulla Flotilla verso Gaza Giovedì il racconto a #Piazzapulita 21.15, La7 - X Vai su X
Gaza, ancora esplosioni nella Striscia: bagliori e fumo nella notte - Una serie di lampi e bagliori sono stati visti all'interno della Striscia di Gaza sabato sera, nel contesto dei progressi verso i colloqui indiretti tra ... Riporta lapresse.it
Israele: 900mila persone via da Gaza city. Hamas: «Raid continuano». Rientrati in Italia primi attivisti Flottilla - Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23. Scrive ilsole24ore.com