Gaza a un passo dalla tregua nella città deserta Evacuati 900mila palestinesi
Roma, 5 ottobre 2025 – Mentre la tregua per Gaza sembra a un passo, con Trump che assicura “Dopo le negoziazioni, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas”, nella Striscia è iniziata un’altra giornata di guerra. Hamas ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram accusando il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. “L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, si legge nella dichiarazione rilanciata da Sky News, secondo cui 70 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf da stamattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - passo
Gaza, la svolta di Macron: “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Ira di Israele. Hamas: “Passo positivo”
Gaza a un passo dal baratro. Voluto da Netanyahu
Gaza, nessun passo indietro da"Netanyahu: "Voglio liberarla, non occuparla"
A un passo da Gaza. A un passo da Gaza. Essere lì, quasi di fronte alla costa dove l'indicibile è quotidiano, e sarebbe nascosto a noi se non fosse per gli occhi, le foto, i video, le voci delle vittime. I palestinesi su cui Israele compie il genocidio. Cosa si prova a - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - Piano #Trump su #Gaza, #Tajani: passo in avanti. Si può procedere verso la #pace #30settembre #ONU #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #ostaggi #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Gaza, a un passo dalla tregua nella città deserta. “Evacuati 900mila palestinesi” - Hamas accusa Netanyahu di non aver ridotto l’offensiva nella Striscia nonostante le trattative in corso. Segnala quotidiano.net
GAZA/ “Perché il sì (forse) di Hamas alla tregua non cambia i piani di Israele sui palestinesi” - Sì di Hamas alla tregua, ma Israele lascerà ai palestinesi uno spicchio di Striscia per costringerli a emigrare. Da ilsussidiario.net