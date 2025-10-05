Gaza a un passo dalla tregua nella città deserta Evacuati 900mila palestinesi

Roma, 5 ottobre 2025 – Mentre la tregua per Gaza sembra a un passo, con Trump che assicura “Dopo le negoziazioni, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas”, nella Striscia è iniziata un’altra giornata di guerra. Hamas ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram accusando il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. “L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, si legge nella dichiarazione rilanciata da Sky News, secondo cui 70 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf da stamattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

