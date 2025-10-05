Gaza a Copacabana installazione per ricordare i bambini vittime della guerra
In vista del secondo anniversario della guerra a Gaza e della Giornata dei bambini in Brasile, la Ong Rio de Paz ha allestito un’installazione sulla spiaggia di Copacabana per onorare i bambini uccisi a Gaza, in Israele e a Rio de Janeiro. Il fulcro è un recinto di filo spinato di 20×20 metri, all’interno del quale sono esposte 200 fotografie di bambini delle tre regioni. I volontari hanno intinto le bandiere di Israele, Palestina e Brasile nella vernice rossa e le hanno strizzate, a simboleggiare lo spargimento di sangue innocente. Secondo Save the Children, dall’inizio della guerra a Gaza sono stati uccisi circa 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, in Calabria installazione per pace e memoria - Dal 18 al 21 settembre scorsi, ogni mattina alle 10, le campane del paese hanno suonato a lutto, richiamando l'intera comunità a un minuto di silenzio collettivo per ricordare le vittime e ribadire un ... Lo riporta msn.com