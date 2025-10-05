In vista del secondo anniversario della guerra a Gaza e della Giornata dei bambini in Brasile, la Ong Rio de Paz ha allestito un’installazione sulla spiaggia di Copacabana per onorare i bambini uccisi a Gaza, in Israele e a Rio de Janeiro. Il fulcro è un recinto di filo spinato di 20×20 metri, all’interno del quale sono esposte 200 fotografie di bambini delle tre regioni. I volontari hanno intinto le bandiere di Israele, Palestina e Brasile nella vernice rossa e le hanno strizzate, a simboleggiare lo spargimento di sangue innocente. Secondo Save the Children, dall’inizio della guerra a Gaza sono stati uccisi circa 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, a Copacabana installazione per ricordare i bambini vittime della guerra