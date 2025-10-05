Gatteo Mare e Igea Marina sott' acqua | video
Notevoli allagamenti in alcune vie di Valverde di Cesenatico e Gatteo Mare. L'acqua del mare ha invaso tutta la spiaggia ed è arrivata fino alle prime vie, dove ci sono alberghi, bar e tante attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gatteo - mare
Moreno il Biondo ‘Senza confini’. Suoni dal mondo a Gatteo Mare
'Suoni Senza Confini' a Gatteo Mare, "una connessione vera tra musicisti di culture e tradizioni diverse"
‘Lady chef’ sbarca al bagno Alvaro a Gatteo Mare
Oggi è la Giornata Mondiale del Sorriso! Qual è stata la cosa che vi ha fatto sorridere di più qui a Gatteo Mare? Raccontatecelo nei commenti… siamo curiosi di scoprirlo! #GiornataDelSorriso #GatteoMare - facebook.com Vai su Facebook
Rinforzata la scogliera - Nelle acque prospicienti le spiagge di Cesenatico, Gatteo a Mare e Bellaria- ilrestodelcarlino.it scrive
"Io e Gatteo Mare siamo cresciute insieme" - Primula Foschi, con straordinaria forza e lucidità e circondata dagli affetti familiari e da persone care, ha festeggiato i suoi 102 anni e rappresenta, a tutt’oggi, il "monumento vivente" di Gatteo a ... Come scrive msn.com