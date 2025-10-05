Inter News 24 . Al rientro dopo la sosta ci sarà Roma Inter. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato il successo ottenuto per 1 a 2 che permette alla propria squadra di balzare in testa alla classifica in attesa delle sfide delle altre squadre di Serie A. I giallorossi, dopo la sosta, sfideranno l’ Inter in casa. SULLA GESTIONE DELLA GARA – « Gli spazi erano invitanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli bene. Nel secondo tempo c’era un po’ di fatica e abbiamo pensato di gestirla. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gasperini si gode la vetta: «Arrivare alla sosta da primi ci dà entusiasmo, contento per la gente»