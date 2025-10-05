Gasperini senza giri di parole | Scudetto? Qualcuno ancora non ci dà credito ma questa è una squadra vera Su Dyabala e Soulé vi dico che…
Gasperini senza giri di parole: tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Roma dopo la vittoria a Firenze. L’allenatore della Roma Gasperini ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: tutte le dichiarazioni del mister che adesso è capolista in Serie A in attesa di Juve -Milan. PAROLE – «Gli spazi erano invitanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli bene. Più che chiudere la partita, c’era anche un po’ di fatica e stanchezza, abbiamo pensato di gestirla. Abbiamo corso un rischio davvero grosso sull’occasione di Gosens, poi il tiro di Piccoli dalla distanza è difficile da evitare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Gasperini alla @OfficialASRoma ha portato serietà, regole chiare, cultura del lavoro e una comunicazione chiara. Senza inutili giri di parole e frasi fatte. Tutto ciò che era mancato da troppo tempo
? Ranieri non fa giri di parole: il Fair Play Finanziario impone scelte delicate, anche dolorose se necessario Fiducia in Gasperini e massima attenzione ai rinnovi: il futuro della Roma passa anche dai conti
Gasperini e la Fiorentina, una rivalità infinita - Ha parlato spesso in queste settimane, meglio evitare; giusto evitare anche di addentrarsi in scivolosi discorsi sulla squadra viola, ... Secondo ilmessaggero.it
Gasperini: «Alla Roma sono costretto a fare cose che non avevo mai fatto in carriera» - L'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa nel presentare la sfida di Europa League ... Lo riporta ilnapolista.it