Il tecnico dopo la vittoria di Firenze: "Avevamo spazi per ripartire, ma si sentiva la stanchezza e abbiamo gestito bene. Ferguson aveva problemi alla caviglia, non poteva giocare" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Roma prima, ma non ci danno credito... Dybala centravanti solo per emergenza"