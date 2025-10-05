Gasperini | Roma prima ma non ci danno credito Dybala centravanti solo per emergenza

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dopo la vittoria di Firenze: "Avevamo spazi per ripartire, ma si sentiva la stanchezza e abbiamo gestito bene. Ferguson aveva problemi alla caviglia, non poteva giocare" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasperini roma prima ma non ci danno credito dybala centravanti solo per emergenza

© Gazzetta.it - Gasperini: "Roma prima, ma non ci danno credito... Dybala centravanti solo per emergenza"

In questa notizia si parla di: gasperini - roma

Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”

Roma Club Pisa: “Con Gasperini magari riusciremo a strappare un biglietto per Istanbul”

Roma, è iniziata l’era Gasperini: via alle doppie sedute e notti a Trigoria

gasperini roma prima dannoGasperini: «Non ci danno credito ma continuiamo a vincere. E giochiamo sempre meglio…» - Le dichiarazioni del tecnico della Roma Una vittoria sofferta, di carattere, che proietta la Roma in testa alla ... Da calcionews24.com

gasperini roma prima dannoRoma prima, Gasperini: "Qualcuno non ci ha ancora dato credito sufficiente per stare lì. Dybala da 9? Non è questo il piano" - Roma alla sosta da prima in classifica dopo il successo in rimonta a Firenze: le parole di Gasperini al termine del match. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Prima Danno