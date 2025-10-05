Gasparri | La statua di Papa Wojtyla imbrattata dai pro Pal? La colpa è di Landini L’ignoranza genera violenza

Roma –  “ Landini, se tornasse Stalin si commuoverebbe. Al posto della statua di Giovanni Paolo II, che è stata imbrattata con un gesto davvero deprecabile, vorrebbe quella di Gomulka, leader comunista che governò di fatto la Polonia per molti anni. Anche se.”. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, fatica a trattenersi. Anche se. cosa, senatore? “Anche se dubito, vista la sua ignoranza, che Landini sappia chi sia Gomulka”. Ok, torniamo alla statua imbrattata di Wojtyla. Secondo lei è un altro sintomo dell’imbarbarimento del clima politico attuale? “Giovanni Paolo II è un santo ed era un uomo di pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

